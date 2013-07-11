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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 16:23 BJT

IEA月报：美国页岩油供应将在2014年侵蚀OPEC市场份额

IEA称，“2014年的前景...应会让石油多头有警戒的理由。明年非OPEC国家供应增幅料将创20年纪录，超过2002年创下的130万桶/日。”

尽管需求增长亦预计升温，由2013年的93万桶/日，升至2014年的120万桶/日，但仍低于非OPEC国家的供应增长预估。

受此影响，对OPEC原油的需求量预估从今年的2,960万桶/日，降至2014年的2,940万桶/日，当前OPEC产量为3,061万桶/日。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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