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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 16:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹，追随其他期市涨势

上海期交所主力1月期胶 涨4.99%，收报每吨18,000元人民币。

“橡胶市场追随隔夜原油、黄金和白银等其他大宗商品以及今日股市的涨势，尤其是上海市场，”一名要求匿名的新加坡行业消息人士说。

受贝南克言论影响，亚洲股市周四触及近四周高位。

“但基本面仍然疲软，供应超过需求，”前述消息人士说，其并补充称，实货市场变动不大。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤223.5美分，涨3.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/侯向明; 审校 张若琪/张涛)
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