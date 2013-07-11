《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月11日

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:24时,1美元=6.1348人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (美元) 价 仪电电子 3.52 0.381 1.51 市北高新 7.25 0.535 2.21 大众交通 6.04 0.662 1.49 永生投资 14.62 1.148 2.08 老凤祥 18.34 2.015 1.48 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 14.95 0.678 3.59 氯碱化工 6.26 0.458 2.23 双钱股份 9.08 0.711 2.08 海立股份 5.75 0.545 1.72 浦东金桥 7.51 0.904 1.35 外高桥 13.99 1.053 2.17 ST联华 9.03 0.595 2.47 锦江投资 6.65 0.747 1.45 中路股份 13.1 0.737 2.90 金山开发 8.79 0.509 2.81 海欣股份 7.71 0.543 2.31 耀皮玻璃 5.44 0.463 1.92 大江股份 3.79 0.296 2.09 上柴股份 15.04 0.795 3.08 丹化科技 7.94 0.611 2.12 上海三毛 5.72 0.745 1.25 友谊股份 7.28 1.09 1.09 上工申贝 6.01 0.456 2.15 上海机电 11.77 1.07 1.79 宝信软件 17.55 1.396 2.05 上海物贸 6.19 0.516 1.96 自仪股份 5.54 0.528 1.71 上海普天 7.91 0.549 2.35 陆家嘴 10.84 1.312 1.35 华新水泥 11.42 1.294 1.44 锦江股份 12.24 1.285 1.55 鄂尔多斯 6.67 0.938 1.16 华电能源 2.5 0.313 1.30 SST天海 3.83 0.299 2.09 大名城 5.23 0.408 2.09 东方通信 4.8 0.461 1.70 黄山旅游 10.75 1.211 1.45 开开实业 8.41 0.675 2.03 海南航空 2.08 0.416 0.82 ST轻骑 3.66 0.271 2.20 振华重工 3.03 0.37 1.33 锦州港 4.4 0.375 1.91 九龙山 2.34 0.273 1.40 凌云股份 6.81 0.526 2.11 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686