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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币不顾中间价强势略微收低，市场静候更多指引

* 人民币即期稍收弱，不顾中间价强势
    * 隔夜美元指数大跌支撑中间价走升
    * 市场缺乏明显方向，供需相对平衡
    * 后期料在窄幅波动中等候指引

 (新增评论并更新报价)
    路透北京7月11日 - 人民币兑美元即期 周四稍微收低，未受中间价强势影响
。隔夜美元指数大跌，以及中美战略与经济对话开幕，都给人民币中间价在今天走升至历史
高位附近提供了理由。但市场仍然显得缺乏方向指引，供需相对平衡，价格变动不多。
        
    上海一股份行外汇交易主管表示，市场目前不再出现一边倒的情况，从最近几天走势来
看可能还会稳一稳。中间价连续三天开高，除了国际政治、美元指数的原因外，昨天外贸数
据也不太理想，央行的意图可能也是想稳一稳市场信心。
            
    华南一外资行交易员表示，近期在岸市场更多像是跟着CNH离岸市场和欧元走势在走，
而CNH这几天又与亚洲货币走势更相关，中间价对于在岸离岸人民币汇率的引导都不及前期
强劲。

    交易人士反映，近一段时间由于进出口不景气，客盘不如此前强劲，未来一段时间内结
购汇因素会交织出现。外管局20号文后续影响仍在逐步释放，包括为满足存贷比而不再续做
一些到期外汇贷款、会产生一些购汇还款需求，银行在满足存贷比后也会结汇释放综合头寸
。
    
    在这些影响下，短期内即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向
指引。
        
    东京汇市美元周四在亚洲市场下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克
发布温和言论，促使市场重新评估美联储可能最早于9月开始削减刺激计划的预期。[FRX/CN
]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日          上日      升贬
              即期成交价格                6.1352        6.1341    -0.02%
                    中间价                6.1599        6.1652    0.09%
              成交额                     143亿美元                   
                                                                     
            日内相对于中间价最大波幅  0.49% (上限±1%    日高      日低
                                             )                   
                  日内波动幅度(pips)        79          6.1295    6.1374
              2013年来即期升贬值幅度       1.55%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS       1,190                     
                                   >                             
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:53              今日          上日        
               1年期NDF                  6.2800/70      6.2800       
                       CNH即期           6.1378/85      6.1343       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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