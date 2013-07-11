更新版 1-中国汇市：人民币不顾中间价强势略微收低，市场静候更多指引

* 人民币即期稍收弱，不顾中间价强势 * 隔夜美元指数大跌支撑中间价走升 * 市场缺乏明显方向，供需相对平衡 * 后期料在窄幅波动中等候指引 (新增评论并更新报价) 路透北京7月11日 - 人民币兑美元即期 周四稍微收低，未受中间价强势影响 。隔夜美元指数大跌，以及中美战略与经济对话开幕，都给人民币中间价在今天走升至历史 高位附近提供了理由。但市场仍然显得缺乏方向指引，供需相对平衡，价格变动不多。 上海一股份行外汇交易主管表示，市场目前不再出现一边倒的情况，从最近几天走势来 看可能还会稳一稳。中间价连续三天开高，除了国际政治、美元指数的原因外，昨天外贸数 据也不太理想，央行的意图可能也是想稳一稳市场信心。 华南一外资行交易员表示，近期在岸市场更多像是跟着CNH离岸市场和欧元走势在走， 而CNH这几天又与亚洲货币走势更相关，中间价对于在岸离岸人民币汇率的引导都不及前期 强劲。 交易人士反映，近一段时间由于进出口不景气，客盘不如此前强劲，未来一段时间内结 购汇因素会交织出现。外管局20号文后续影响仍在逐步释放，包括为满足存贷比而不再续做 一些到期外汇贷款、会产生一些购汇还款需求，银行在满足存贷比后也会结汇释放综合头寸 。 在这些影响下，短期内即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向 指引。 东京汇市美元周四在亚洲市场下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克 发布温和言论，促使市场重新评估美联储可能最早于9月开始削减刺激计划的预期。[FRX/CN ] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1352 6.1341 -0.02% 中间价 6.1599 6.1652 0.09% 成交额 143亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.49% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 79 6.1295 6.1374 2013年来即期升贬值幅度 1.55% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,190 > 离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日 1年期NDF 6.2800/70 6.2800 CNH即期 6.1378/85 6.1343 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)