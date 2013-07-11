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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 16:30 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月11日

路透香港7月11日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:26时,1港元=0.79084人民币
HKDCNY=R)
       
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价  B股股   A/B股
                                        (元)    价(港    比价
                                                 元)    
  万科                                   10.78   13.75    0.99
                                                        
  深物业                                  8.09    6.92    1.48
                                                        
  南玻                                    9.44    6.05    1.97
                                                        
  深康佳                                  3.10    2.48    1.58
                                                        
  ST中华                                  4.19    1.56    3.40
                                                        
  ST中冠                                  9.00    4.43    2.57
                                                        
  深深宝                                  7.55    5.89    1.62
                                                        
  深华发                                  5.63    3.45    2.06
                                                        
  深赤湾                                 10.92   11.79    1.17
                                                        
  招商地                                 28.05   23.30    1.52
 产                                                     
  特力                                    6.00    3.97    1.91
                                                        
  飞亚达                                  7.14    6.18    1.46
                                                        
  一致药                                 29.79   26.53    1.42
 业                                                     
  深深房                                  3.27    2.71    1.53
                                                        
  ST盛润                                  6.30    5.16    1.54
                                                        
  深南电                                  3.72    2.59    1.82
                                                        
  深纺织                                  7.18    5.52    1.64
                                                        
  方大集                                  5.66    2.86    2.50
 团                                                     
  深国商                                 23.80   13.05    2.31
                                                        
  深赛格                                  3.89    2.68    1.84
                                                        
  宝石                                   13.33    8.38    2.01
                                                        
  小天鹅                                  7.72    8.09    1.21
                                                        
  粤高速                                  2.69    2.54    1.34
                                                        
  晨鸣纸                                  3.93    3.86    1.29
 业                                                     
  ST珠江                                  3.19    2.52    1.60
                                                        
  丽珠                                   39.61   35.07    1.43
                                                        
  美菱电                                  3.30    3.46    1.21
 器                                                     
  大冷股                                  7.79    5.91    1.67
 份                                                     
  粤电力                                  4.95    4.39    1.43
                                                        
  佛山照                                  6.64    5.64    1.49
 明                                                     
  江铃汽                                 15.88   20.51    0.98
 车                                                     
  沙隆达                                  9.12    4.99    2.31
                                                        
  苏常柴                                  6.37    4.42    1.82
                                                        
  威孚高                                 21.85   18.57    1.49
 科                                                     
  古井贡                                 21.96   18.64    1.49
 酒                                                     
  ST东海                                  5.10    4.51    1.43
                                                        
  长安汽                                  9.72    8.98    1.37
 车                                                     
  京东方                                  2.26    1.79    1.60
                                                        
  鲁泰                                    9.27    8.96    1.31
                                                        
  本钢板                                  2.69    2.39    1.42
 材                                                     
  张裕                                   35.01   31.05    1.43
                                                        
 
    
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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