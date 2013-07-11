电脑产业：联想第二季PC市占率跃居第一；全球整体出货量同比减少11%

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透旧金山/新加坡7月10日 - 中国联想集团 第二季度取代惠普 ，成为全球最大个人电脑(PC)制造商。而当季全球个人电脑出货量较上年同期大幅减少了11%，因平板电脑和智能手机市场以惊人速度成长。
这是个人电脑销量连续第五个季度下滑，分析师预计未来出货量还将进一步下跌，不过速度将有所放缓，这是由于企业将升级到Windows 8，并购买可以取下键盘变身为平板电脑的笔记本(笔记型电脑)。
根据市场研究机构国际数据公司(IDC)，联想目前的全球个人电脑市场占有率在16.7%，高于第一季度的15.3%。过去几年，联想斥巨资通过收购来加强个人电脑业务，像去年收购了巴西电子产品制造商CCE、2011年收购德国Medion、2005年收购国际商业机器(IBM)公司的个人电脑业务。
由于规模较小的同业丢失市场份额，惠普的市场占有率也从15.7%提高到了16.4%。但分析师指出，惠普近几年管理层动荡导致战略失误，市场份额流向联想。
IDC表示，第二季度全球个人电脑出货量总计为7,560万台，较2012年同期减少了11.4%，不过略好于预期。
里昂证券的分析师在一份报告中表示，预计个人电脑市场将从第二季的低谷反弹，并称今年销量料下降7%，明年减少4.5%。
周四，联想在香港上市股票上涨3.62%。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686