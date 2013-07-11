电脑产业：联想第二季PC市占率跃居第一；全球整体出货量同比减少11%

路透旧金山/新加坡7月10日 - 中国联想集团 第二季度取代惠普 ，成为全球最大个人电脑(PC)制造商。而当季全球个人电脑出货量较上年同期大幅减少了11%，因平板电脑和智能手机市场以惊人速度成长。

这是个人电脑销量连续第五个季度下滑，分析师预计未来出货量还将进一步下跌，不过速度将有所放缓，这是由于企业将升级到Windows 8，并购买可以取下键盘变身为平板电脑的笔记本(笔记型电脑)。

根据市场研究机构国际数据公司(IDC)，联想目前的全球个人电脑市场占有率在16.7%，高于第一季度的15.3%。过去几年，联想斥巨资通过收购来加强个人电脑业务，像去年收购了巴西电子产品制造商CCE、2011年收购德国Medion、2005年收购国际商业机器(IBM)公司的个人电脑业务。

由于规模较小的同业丢失市场份额，惠普的市场占有率也从15.7%提高到了16.4%。但分析师指出，惠普近几年管理层动荡导致战略失误，市场份额流向联想。

IDC表示，第二季度全球个人电脑出货量总计为7,560万台，较2012年同期减少了11.4%，不过略好于预期。

里昂证券的分析师在一份报告中表示，预计个人电脑市场将从第二季的低谷反弹，并称今年销量料下降7%，明年减少4.5%。