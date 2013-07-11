版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 16:41 BJT

全球贵金属：7月10日SPDR黄金持仓量微降，iShares白银持仓量增加

路透7月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二减少0.07%，同期全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 白银持仓量增0.90%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 30,192,195.3 7月10日 30,213,794.0 7月9日 -21,598.7 -0.07%

iShares 325,525,703.1 7月10日 322,631,213.1 7月9日 2,894,490.0 0.90%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐