中国金融：工行称今年上半年办理跨境人民币业务逾1万亿元，按年增四成

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 以资本计全球最大的中国工商银行 周四表示，2013上半年办理的跨境人民币业务量超过1万亿元人民币，按年增长四成，境外机构人民币业务的贡献度增加。
工行发布新闻稿指出，上半年的跨境业务中，通过境外机构办理的占50%，部分境外机构的人民币业务对该行资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一至一半，成为重要的核心竞争力。
工行今年2月成为新加坡人民币的清算行，5月开办清算业务后首个月清算量超过600亿元，人民币清算网路覆盖全球近70个国家和地区。
随着中国政府允诺推进人民币国际化，人民币作为贸易结算货币的需求上升。根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，至5月人民币作为支付货币的比重升至历史新高0.84%，在全球货币中排名13，去年1月时尚在20名,德国、法国、意大利、俄罗斯等国使用人民币的意愿也提高。
至2012年中国全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，按年增加四成。今年首五个月单月结算量平均约3,300亿元。
中国人民银行行长周小川上月表示，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。
工行正在积极将触角向国际市场延伸，继成为中行以外第二家人币清算行后，工行稍早称将积极助力卢森堡离岸人民币中心建设，并以该地为区域总部向欧洲大陆内的分支机构推广离岸人民币业务。
此外，工行并为南非标准银行最大单一股东，藉此进一步深入非洲18个国家金融市场。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686