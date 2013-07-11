中国金融：工行称今年上半年办理跨境人民币业务逾1万亿元，按年增四成

路透香港7月11日 - 以资本计全球最大的中国工商银行 周四表示，2013上半年办理的跨境人民币业务量超过1万亿元人民币，按年增长四成，境外机构人民币业务的贡献度增加。

工行发布新闻稿指出，上半年的跨境业务中，通过境外机构办理的占50%，部分境外机构的人民币业务对该行资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一至一半，成为重要的核心竞争力。

工行今年2月成为新加坡人民币的清算行，5月开办清算业务后首个月清算量超过600亿元，人民币清算网路覆盖全球近70个国家和地区。

随着中国政府允诺推进人民币国际化，人民币作为贸易结算货币的需求上升。根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，至5月人民币作为支付货币的比重升至历史新高0.84%，在全球货币中排名13，去年1月时尚在20名,德国、法国、意大利、俄罗斯等国使用人民币的意愿也提高。

至2012年中国全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，按年增加四成。今年首五个月单月结算量平均约3,300亿元。

中国人民银行行长周小川上月表示，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。

工行正在积极将触角向国际市场延伸，继成为中行以外第二家人币清算行后，工行稍早称将积极助力卢森堡离岸人民币中心建设，并以该地为区域总部向欧洲大陆内的分支机构推广离岸人民币业务。