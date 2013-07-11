版本:
中国
债券 | 2013年 7月 11日 星期四 18:33 BJT

路透基点：山西阳光焦化贷款案实地考察日期定在7月17-18日--RLPC

路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，山西阳光焦化集团股份有限公司的5亿元人民币(8,150万美元)三年期定期贷款案的实地考察日期定在7月17-18日。

一如此前的报导，法国巴黎银行(中国)担当是项贷款案的牵头行，利率为中国人民银行基准利率的110%。

承贷1亿元人民币或以上的银行，可取得60个基点的先付费用，和牵头行头衔。承贷5,000万到1亿元人民币的银行，可取得50个基点的费用，和高级经理行头衔。承诺费为100个基点。

贷款由应收帐款作为担保，有四个月的宽限期，之后每月还款。

回覆期限为8月23日。

贷款资金将用做为与江苏中天钢铁集团合约的预先融资。

借款人为1992年成立的未上市企业。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐