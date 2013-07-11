路透基点：山西阳光焦化贷款案实地考察日期定在7月17-18日--RLPC

一如此前的报导，法国巴黎银行(中国)担当是项贷款案的牵头行，利率为中国人民银行基准利率的110%。

承贷1亿元人民币或以上的银行，可取得60个基点的先付费用，和牵头行头衔。承贷5,000万到1亿元人民币的银行，可取得50个基点的费用，和高级经理行头衔。承诺费为100个基点。