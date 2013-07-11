《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月11日

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本 地时间16:41时,1港元=0.79089人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为10.86%,低于上交易日收盘的10.88%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价 A/H股 格(元) 格(港 比价 元) 工商银行 3.98 4.95 1.02 建设银行 4.52 5.51 1.04 中国银行 2.72 3.22 1.07 农业银行 2.57 3.19 1.02 招商银行 12.15 13.32 1.15 中信银行 3.84 3.64 1.33 交通银行 4.03 5.08 1.00 民生银行 9.45 8.15 1.47 中国人寿 14.16 18.90 0.95 中国平安 36.24 52.45 0.87 中国太保 16.89 25.90 0.82 中信证券 11.01 14.26 0.98 新华人寿 24.43 24.05 1.28 海通证券 10.93 9.71 1.42 华能国际 5.64 8.09 0.88 大唐发电 5.19 3.27 2.01 华电国际 3.16 3.50 1.14 中煤能源 5.06 4.17 1.53 中国神华 16.74 20.95 1.01 中国石油 8.14 9.35 1.10 兖州煤业 10.76 5.74 2.37 中国石化 4.65 5.57 1.06 上海石化 8.19 2.44 4.24 中海油服 14.90 15.54 1.21 仪征化纤 8.47 2.14 5.00 中国铝业 3.35 2.53 1.67 江西铜业 17.48 12.84 1.72 洛阳钼业 7.34 2.76 3.36 紫金矿业 2.64 1.60 2.09 马钢股份 1.65 1.71 1.22 鞍钢股份 2.69 3.88 0.88 重庆钢铁 2.64 1.03 3.24 海螺水泥 14.38 22.30 0.82 洛阳玻璃 4.64 1.41 4.16 北人股份 8.67 3.15 3.48 中联重科 5.60 5.20 1.36 金隅股份 5.17 4.59 1.42 中国国航 4.13 5.48 0.95 东方航空 2.54 2.39 1.34 南方航空 2.82 2.94 1.21 中国远洋 3.01 3.35 1.14 中海集运 1.96 1.94 1.28 中集集团 10.60 12.38 1.08 中海发展 3.60 3.24 1.40 宁沪高速 5.12 7.70 0.84 深高速 2.77 2.58 1.36 成渝高速 2.75 1.94 1.79 皖通高速 3.57 3.47 1.30 广深铁路 2.43 3.17 0.97 中国南车 3.63 4.39 1.05 中国交建 4.07 5.66 0.91 中国铁建 4.33 6.32 0.87 中国中铁 2.49 3.43 0.92 长城汽车 37.17 36.45 1.29 比亚迪 35.68 28.65 1.57 广汽集团 8.40 7.20 1.48 青岛啤酒 39.98 56.10 0.90 广州药业 35.81 27.85 1.63 新华制药 4.08 1.88 2.74 海信科龙 7.77 4.63 2.12 南京熊猫 7.52 3.51 2.71 晨鸣纸业 3.93 3.08 1.61 上海医药 11.41 14.96 0.96 中兴通讯 13.66 11.72 1.47 东方电气 10.69 10.52 1.28 潍柴动力 18.46 24.20 0.96 东北电气 2.20 0.89 3.13 广船国际 9.76 6.62 1.86 经纬纺机 8.00 4.68 2.16 昆明机床 4.73 2.00 2.99 一拖股份 7.43 4.12 2.28 北辰实业 3.03 1.72 2.23 创业环保 7.58 2.81 3.41 中国中冶 1.66 1.37 1.53 金风科技 5.60 4.75 1.49 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686