CNH市场动态：离岸高等级债券收益率下跌，短券买气较盛

路透香港7月11日 - 香港离岸人民币短期利率回稳，点心债市场也见买盘回流，交易员指出，在货币市场资金基本呈紧平衡，利率看升之际，市场倾向购买短久期的债券，预料殖利率短端还有下修空间，但因筹资成本普遍上升，跌幅将较为有限。

在离岸短率回到6月流动性吃紧前的水平后，点心债二级市场从一面倒地卖价高挂中回稳，买盘进入债信较佳且价格相对便宜的投资等级(IG)债券，另外，短券也因市场"弃长补短"以降低久期（存续期）操作而获得青睐。

“这几天二级市场有回温一点，IG债券收益率下来，连高收益债也出现bid side(买单)。＂一香港CMU报价商指出，“6月应该是(债券价格)的底部。”

市场人士指出，高等级债券收益率本月以来大致下修40-80基点不等。不过，预料未来中国银行体系将呈现紧平衡，交易员估计筹资成本较先前高出100基点，预料殖利率下修的空间有限。

6月以3.25%定价的"A"级债券卡特彼勒两年期债券收益率报3.244/2.714%，价格回到票面水平，稍早最高曾见近4.00%。

本地时间下午5:50时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.10%，与上日相差不大。CNH HIBOR 隔夜利率今日定盘价为1.12000%，持平上日。

尽管美联储(FED)主席贝南克对于失业率并未完全反映就业疲弱的谈话，令市场对于美国退出量化宽松的时点有所疑惑，但债券市场对此反应相对平淡。

市场人士表示，近期美国公债殖利率已涨至2.6%水平，对新兴市场债券的压力仍在。不过，前波导致债券下跌的基金赎回已见和缓，预料债券价格将在目前水平区间整理。

本地时间下午6:10时，离岸人民币 报6.1380，上日尾盘在6.1350，盘中区间在6.1320-6.1400。(完)

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