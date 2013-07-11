欧洲汇市：英镑兑美元弹离三年低位，美联储主席评论致美元承压

港报财经评论：一带一路终收成，雄安概念可借监--经济日报4月11日
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
但贝南克周三指出美联储将会持续维持宽松货币政策，因通胀仍处于低档，且失业率可能没有完整呈现劳动市场的疲弱态势。
在其发表这番讲演前，美联储也公布了6月会议记录，其中显示许多委员希望看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再放缓购债步伐。
这些因素都使得美元指数 大幅走跌，提振了英镑等货币。英镑兑美元上涨0.3%，报1.5090；英镑兑欧元近持平，报0.8645英镑，欧元脱离了日内稍早曾触及的四个月高点0.86945英镑。
“我们认为英镑/美元若上涨，都是卖点。美元长期的上行趋势未变。”法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan称。“短线而言，若是涨到1.52/53美元，都会逢卖压，我们维持年底前英镑/美元跌至1.43的预测。”(完)
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(编译 田建华/张若琪 审校 张涛)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2