欧洲汇市：英镑兑美元弹离三年低位，美联储主席评论致美元承压

但贝南克周三指出美联储将会持续维持宽松货币政策，因通胀仍处于低档，且失业率可能没有完整呈现劳动市场的疲弱态势。

在其发表这番讲演前，美联储也公布了6月会议记录，其中显示许多委员希望看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再放缓购债步伐。

这些因素都使得美元指数 大幅走跌，提振了英镑等货币。英镑兑美元上涨0.3%，报1.5090；英镑兑欧元近持平，报0.8645英镑，欧元脱离了日内稍早曾触及的四个月高点0.86945英镑。

“我们认为英镑/美元若上涨，都是卖点。美元长期的上行趋势未变。”法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan称。“短线而言，若是涨到1.52/53美元，都会逢卖压，我们维持年底前英镑/美元跌至1.43的预测。”(完)

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