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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 17:19 BJT

印尼股市：跳涨2.8%创近两周来最大单日涨幅，稍早央行加息50个基点

路透曼谷7月11日 - 印尼股市 周四跳涨2.8%，创近两周来最大单日涨幅，之前印尼央行意外将指标利率上调50个基点，以阻止资金外流和抑制通胀。(完)
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