中国债市：现券稳中趋弱，机构谨慎心理拖累一、二级难有抢眼表现

路透北京7月11日 - 中国银行间债市周四现券稳中趋弱，卖盘力量胜于买盘。交易人士认为，虽然目前流动性整体平静，但未来前景及资金价格定位存在不确定性，机构的谨慎心理拖累债市一、二级难有抢眼表现。

对于债市短线走向，交易员比喻当前仍在迷雾中行走，静待即将公布的宏观数据，希望能对市场方向予以指点。

华南一银行交易员指出，今日现券基本和昨天差不多，但是一些券种收益率还是往上走了一点，感觉大家心态比较谨慎。

她并称，市场的谨慎可能是因资金面存在不确定性。“最近我们观察到一个比较有意思的情况，就是周初的时候还有一些融出一个月以上期限资金品种的机构，但之后逐渐就没有了。”

北京一银行交易员表示，现在一部分市场观点认为，可能资金利率处于一个触底反弹的过程，所以未来一些收益偏低，甚至难以覆盖成本的券种将被抛弃。

中国农业发展银行周四招标的10年期固息债利率高于此前市场预测均值，落于预测区间高端。市场人士表示，经过6月流动性困局后，市场对货币政策的立场有了新的认识，基准资金利率水平水涨船高，债券收益预期亦随之上调；谨慎心态中，机构对债券收益率提出了更高的要求。

中国银行间市场周四主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。

二级市场，剩余期限约9.8712年的固息国债130011券最新成交 在3.5950%，上日尾盘为3.5900%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3589 3.8311

上日 3.2608 3.6044

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7145/3.6391 国债参考率报价 3.4164/3.3436 金融债参考率报价 3.8944/3.8278 (完)

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