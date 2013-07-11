中港股市：刺激预期推动内地股市创七个月最大单日涨幅，恒指劲升

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
相较于6月26日创下的日内低点，沪深300指数反弹了15%，沪综指反弹了12%。
沪市成交创下3月4日以来的最高，比平均水平高出了约71%。
港股成交也跳涨，但仅为94亿美元，稍高于20日移动均值。卖空占成交量的比例跌破10%，为三周来第二次。
华西证券分析师曹雪峰表示，当前情况可能预示后市进一步上涨，不过需要看看中国当局到底会采取什么措施。
新华社周三援引理国务院总理李克强的话称，需要采取措施扶助经济稳步增长。
曹雪峰表示，今天买盘的来源似乎十分广泛，从机构到散户都在返场买入。
深市中，平安银行 涨停。沪市兴业银行 也涨停，民生银行大涨9.9%。
中国证券报援引业内人士的话称，政府可能放松对上市房企的融资规定，该消息提振地产板块。
保利地产 上涨6.1%，此前其预计上半年获利同比增长35%。
华润水泥 在香港股市大涨10.6%，录得十个月来最佳单日表现。之前该公司预计上年获利将大幅高于上年同期。
新鸿基地产 和新世界发展 双双上涨不到2%。(完)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686