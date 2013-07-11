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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 17:55 BJT

中港股市：刺激预期推动内地股市创七个月最大单日涨幅，恒指劲升

相较于6月26日创下的日内低点，沪深300指数反弹了15%，沪综指反弹了12%。

沪市成交创下3月4日以来的最高，比平均水平高出了约71%。

港股成交也跳涨，但仅为94亿美元，稍高于20日移动均值。卖空占成交量的比例跌破10%，为三周来第二次。

华西证券分析师曹雪峰表示，当前情况可能预示后市进一步上涨，不过需要看看中国当局到底会采取什么措施。

新华社周三援引理国务院总理李克强的话称，需要采取措施扶助经济稳步增长。

曹雪峰表示，今天买盘的来源似乎十分广泛，从机构到散户都在返场买入。

深市中，平安银行 涨停。沪市兴业银行 也涨停，民生银行大涨9.9%。

中国证券报援引业内人士的话称，政府可能放松对上市房企的融资规定，该消息提振地产板块。

保利地产 上涨6.1%，此前其预计上半年获利同比增长35%。

华润水泥 在香港股市大涨10.6%，录得十个月来最佳单日表现。之前该公司预计上年获利将大幅高于上年同期。

新鸿基地产 和新世界发展 双双上涨不到2%。(完)
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