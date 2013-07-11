《中国新债预测》进出口行三期新债结果料高于二级，市场谨慎偏空气氛浓

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
* 招标品种：进出口行一年、五年和10年期固息债
* 招标时间：周五(12日)10:00-11:00
* 招标金额：一年期至多100亿元/五年和10年期至多80亿元人民币
* 预测区间：3.88%-4.00%； 4.08%-4.15%；4.20%-4.28%
* 预测均值：3.95%； 4.13%；4.25%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透北京7月11日 - 中国进出口银行周五将招标发行三期固息金融债，含一年、五年和10年期。路透调查显示，高层言论使得市场对政策略有预期，短期资金面预期又偏空，市场谨慎偏空气氛趋浓，预计明日三期新债中标结果继续高于二级市场，预测均值分别为3.95%、4.13%和4.25%。
“总理喊话，增长不能低下限，市场会有刺激政策的预期；资金中枢在提高，收益率曲线要重新定位，要抬高，所以我们的预期是谨慎略偏空，”华南地区一大型银行交易员称。
深圳一券商交易员则指出，主要回购利率上涨，短期资金预期又偏谨慎，料会推高是次新债发行结果，尤其是一年短债，其对一年新债的利率预期是4.0%。
中国股市沪综指周四收升3.2%，创近七个月最大单日涨幅，资源、金融等权重股领涨。分析师指出，高层言论使得当前宏观面预期有所转向，整体估值较低的权重板块出现反弹，拉动大盘再次大涨，预计短线仍有望维持震荡扬升行情。
银行间债市周四现券稳中趋弱，卖盘力量胜于买盘。交易人士认为，虽然目前流动性整体平静，但未来前景及资金价格定位存在不确定性，机构的谨慎心理拖累债市一二级难有抢眼表现。
银行间市场周四主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9113%、4.0816%和4.1844%。
明日招标的两期债为进出口行今年第14、15和16期金融债。具体条款如下：
第14期 第15期 第16期 ---------------------------------------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息 10年固息 招标时间 7月12日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 7月23日 7月24日/6月19日 7/25日/6月21日 发行期 7月12日-23日 7月12日-24日 7月12日-25日 上市日 7月25日 7月30日 7月31日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% 0.15% ----------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686