《中国新债预测》进出口行三期新债结果料高于二级，市场谨慎偏空气氛浓

* 招标品种：进出口行一年、五年和10年期固息债

* 招标时间：周五(12日)10:00-11:00

* 招标金额：一年期至多100亿元/五年和10年期至多80亿元人民币

* 预测区间：3.88%-4.00%； 4.08%-4.15%；4.20%-4.28%

* 预测均值：3.95%； 4.13%；4.25%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透北京7月11日 - 中国进出口银行周五将招标发行三期固息金融债，含一年、五年和10年期。路透调查显示，高层言论使得市场对政策略有预期，短期资金面预期又偏空，市场谨慎偏空气氛趋浓，预计明日三期新债中标结果继续高于二级市场，预测均值分别为3.95%、4.13%和4.25%。

“总理喊话，增长不能低下限，市场会有刺激政策的预期；资金中枢在提高，收益率曲线要重新定位，要抬高，所以我们的预期是谨慎略偏空，”华南地区一大型银行交易员称。

深圳一券商交易员则指出，主要回购利率上涨，短期资金预期又偏谨慎，料会推高是次新债发行结果，尤其是一年短债，其对一年新债的利率预期是4.0%。

中国股市沪综指周四收升3.2%，创近七个月最大单日涨幅，资源、金融等权重股领涨。分析师指出，高层言论使得当前宏观面预期有所转向，整体估值较低的权重板块出现反弹，拉动大盘再次大涨，预计短线仍有望维持震荡扬升行情。

银行间债市周四现券稳中趋弱，卖盘力量胜于买盘。交易人士认为，虽然目前流动性整体平静，但未来前景及资金价格定位存在不确定性，机构的谨慎心理拖累债市一二级难有抢眼表现。

银行间市场周四主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9113%、4.0816%和4.1844%。

明日招标的两期债为进出口行今年第14、15和16期金融债。具体条款如下：