更新版 1-中国货币市场：主要回购利率上涨，短期资金供给不紧缺但预期维持谨慎

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路透上海7月11日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。

他们并指出，央行在公开市场继续暂停操作，而度过6月以后，机构的流动性管理开始更为审慎，场内对七天及更长期限回购品种的需求明显增多，今日对可以跨月的21天及一个月品种的需求也不少，但供给则有限。

“今天出钱的还是挺多的，但一般开盘价就偏高，比如七天，降不下来，现在资金融出方和融入方预期趋同，都偏谨慎一点。”华东一商业银行交易员称。

她指出，央行本周仍暂停了公开市场操作，虽然这两周有1,000亿元的国库现金投放，但机构目前对流动管理的理解是，未来不可能再依赖央行通过逆回购或其它方式向市场注水，机构必须要通过拆借市场，提前做好流动性管理。“在市场上多拿多准备。”

“今天可以跨月的21天和1个月需求也上来了，可以说是有缺口的拼命在借，但大家预期都偏谨慎，出的少。”该交易员称。

上海一商业银行交易员也表示，机构长期需求较大，而大行供给偏少，估计七天品种会回升至4%附近。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。

业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场仍未进行操作；而本周在继续暂停操作的同时，亦无到期资金投放。

财政部周四招标的500亿元人民币六个月期国库现金定期存款中标利率为5.01%，虽较上次资金极度紧张时同期限品种利率大幅回落，但仍属高位。交易员表示，由于本次六个月期定存资金跨年，不少银行考虑到年底存贷比考核压力，参与投标积极性相对较高。

下周四还将有500亿元的三个月期国库现金定存招标。

今日银行间市场质押式回购总成交量4,318.80亿元，较上日的5,042.22亿元减少14%；其中隔夜品种成交3,239.31亿元，上日为3,715.33亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3589 3.2608 +9.81 3,239.31

七天 3.8311 3.6044 +22.67 711.31

14天 3.9217 3.8492 +7.25 225.16 上海证交所质押式回购利率

一天 3.9750 1.3950 +258.00 --

七天 3.0000 3.0950 -9.50 --

14天 3.2000 3.5050 -30.50 -- 回购定盘利率

隔夜 3.3572 3.3000 +5.72 --

七天 3.8500 3.5900 +26.00 --

14天 3.9300 4.0500 -12.00 -- Shibor

隔夜 3.3547 3.2510 +10.37 --

七天 3.8100 3.5900 +22.00 --