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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 17:24 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超16亿台币

路透台北7月11日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2 交
易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       52.50       36.50      +16.00
     票券业        0.00        6.00       -6.00
     证券业       25.00       35.00      -10.00
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