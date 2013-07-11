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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 17:40 BJT

香港个股：亚洲水泥（中国）料中期净利升逾倍，受惠销量增及煤炭成本降

路透香港7月11日 - 台资水泥商--亚洲水泥（中国）控股公司 周四表示，预期截至6月底止六个月净利将按年上升超过一倍，受惠于产品销量增加和煤炭成本下降。

虽然亚洲水泥首季净利大幅倒退86%至853万元人民币，但公司对半年业绩发盈喜，意味第二季业绩明显反弹。该公司去年上半年的净利为1.218亿元人民币。

该公司执行董事兼财务总监邵瑞蕙5月底表示，第二季的水泥价格比第一季好，相信第三、四季也会较第二季为佳。

随着中国的固定资产投资恢复动力，水泥新增产能受控制以及煤炭价格持稳等因素带动，中国的水泥行业有走出低谷的迹象。台泥国际 和华润水泥 均先后预告上半年净利将大幅增长。 (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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