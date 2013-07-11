香港个股：亚洲水泥（中国）料中期净利升逾倍，受惠销量增及煤炭成本降

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 台资水泥商--亚洲水泥（中国）控股公司 周四表示，预期截至6月底止六个月净利将按年上升超过一倍，受惠于产品销量增加和煤炭成本下降。
虽然亚洲水泥首季净利大幅倒退86%至853万元人民币，但公司对半年业绩发盈喜，意味第二季业绩明显反弹。该公司去年上半年的净利为1.218亿元人民币。
该公司执行董事兼财务总监邵瑞蕙5月底表示，第二季的水泥价格比第一季好，相信第三、四季也会较第二季为佳。
随着中国的固定资产投资恢复动力，水泥新增产能受控制以及煤炭价格持稳等因素带动，中国的水泥行业有走出低谷的迹象。台泥国际 和华润水泥 均先后预告上半年净利将大幅增长。 (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686