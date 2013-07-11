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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 17:54 BJT

泰国股市：收高4.2%创一个月来最大单日涨幅，受美国政策希望激励

路透曼谷7月11日 - 泰国股市周四收高4.2%，为一个月来最大单日涨幅，因有关美国将继续刺激举措的预期提振亚洲市场人气。

泰国指标股指SET指数 收报1,447.04点，为7月2日来最高收位。(完)
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