《台湾金融市场一周展望》美联储表态重启宽松预期，偏多行情需中国政策支撑

* 贝南克谈话扭转市场气氛，短线重回宽松预期

* 下周中国第二季GDP数据及政策主导市场气氛

* 股汇债或区间略略偏多

* 小心中国政策不如预期的失望卖压

记者 林妙容

路透台北7月12日 - 本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克一席〞有必要继续维持宽松货币政策〞的谈话，再令全球市场反转走多，上演重启宽松预期的庆祝行情。尽管周五市场反应热情已暂告一段落，但投资人正等待下周中国加入宽松政策的完美剧本，希望中国经济成长不如预期能换来国务院的激励政策，接棒贝南克鼓舞新兴市场。

台湾本周股、债、汇市场表现与亚洲市场同步，上演大涨行情，周五在苏力台风来袭的阴影下，交投静淡，以持稳为基调。不过市场预期心理没有消散，下周一中国公布的经济成长率以及周三、周四贝南克至国会作证，将让市场重新确认G2(美国及中国)的政策在短期内是否一致宽松。

〞现在是成也政策、败也政策，只要下周中国跟美国的政策OK，新兴市场就有机会再拉一波。〞台新投顾全球策略研究部协理吕仁杰说。

下周一中国将公布第二季的经济成长率，GDP增速能否保住7.5%是外界关注的焦点。吕仁杰认为，由于本周中国公布的出口数据不佳，中国总理李克强一席〞稳增长〞的谈话，加深市场对中国或出台政策挽救经济成长的预期。因此中国第二季GDP如果疲弱，反将激励市场正向反应。

富邦投顾资深协理罗玮也指出，出口及经济成长率不佳，让中国有出台政策的压力，而政策的进一步落实或可望在9月三中全会上拍板，并祭出新的政策宣示。加上9月美国宽松政策的退场时间表或能进一步明朗，预期金融市场在8月-9月时间段有一波震荡，而7月财报月或让市场止稳当前，下周短线台股偏多机会多于偏空。

在周一中国GDP宣布后，紧接着周三及周四贝南克将在众议院及参议院的金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。吕仁杰认为，由于贝南克下周谈话与本周时间点接近，不太可能反转本周倾向温和的鸽派谈话基调，因此市场不须过份担心。但他也认为，短线上金融市场虽有政策激励，但亚洲基本面并没有非常亮眼，后续仍须基本面的配合，才有机会延续行情。

FED周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

而美联储主席贝南克在一个会议上表示，联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”他说，“总的信息还是要放宽政策。在可见的未来仍需要高度宽松的政策。〞

**台股仍须小心风险**

分析师认为政策面上下周或有激励因素，但台湾股市 本周来已大涨逾2.73%至逾8,200点的近六周高位，且周四爆出千亿台币的成交量，交投增温，但逢高拉回风险仍不可小看。

群益期货研究部协理许绩庆指出，下周须观察市场交投是否降温，如果下周交投量低于6月均量798亿台币，则表示台股仍有回档风险。此外，下周三将有台指期的结算，市场于结算前一般小心以对，加上场上筹码较为混乱，风险须要列入考量。

台新投顾的吕仁杰也指出，中国能否推出宽松政策仍有变数，如果下周中国国务院未能表态，台股也可能遭逢失望性卖压。

台新中国通基金经理人沈建宏则表示，就台股本身而言，7-8月除面临产业基本面空窗期外，在除权息陆续展开下，指数有向下扣抵压力，预期大盘震荡将加大；不过下档因受到企业获利上修、苹果 新产品即将发表的保护，预期在7,700至7,800点附近有不弱支撑力。

**台债市场回档整理待变**

而此前对美国宽松政策反应最敏感的台债市场，本周再随贝南克谈话扭转市场交投氛围，台债殖利率开高走低震荡剧烈。展望下周，贝南克又将赴美国国会证词陈述，市场普遍预测贝南克谈话将与本周定调大致相同，消息面上市场虽仍以美国持续宽松为主调，但技术面上主流券殖利率回档已多，方向难定，主流券或回档整理待变。

交易员认为，本周贝南克已出面安抚市场情绪，短线台债投资气氛转佳，由于这波五年期公债102/2 殖利率一度触及两年新高，本周在短线急弹后技术修正，下周料贝南克谈话前仍将量缩缓跌整理，静待贝南克最新谈话的不确定因素去除。

〞贝南克已经学乖了，下周谈话应该会越讲越模糊。〞一位金融机构台债交易主管说。

另位本地大型银行台债交易员表示，短线美债殖利率拉回修正，若指标10年公债殖利率跌破2.5%，不排除台湾五年主流券102/2殖利率将向下测试1.0%，亦或0.98%的季线位置。今日五年期102/2收盘殖利率来到1.0205%，重回本月初该券的起弹点附近。

台湾公债市场下周将标售两年期公债102/7 ，银行交易员认为，从本周182天期国库券得标利率低于预期可看出银行端资金仍偏浮滥，两年期公债的存续期间不过一年多，仍将吸引本地及外银行资金竞逐，得标利率料落在0.70%附近。

〞两年期标售结果往往对市场影响较小！〞一位银行交易员称。

20年新券102/8 、30年新券102/9 将分别于本月下旬23日、30日公开标售，近期同步展开发行前交易。交易员认为，目前市场交投还是集中在较短年期的公债，且市场担忧长券殖利率标高恐拖累10年期公债102/6 表现，令近日10年券殖利率回档修正力道不若五年债。

多数交易员暂估下周五年券102/2殖利率主要交投区暂看0.98-1.10%，10年券102/6主要区间暂看1.42-1.53%。不过交易员强调仍须视贝南克谈话内容对美债的影响而定。

**台币或仍在大区间内来回**

国际美元经过贝南克本周温和的发言之后，经历了最近几年来最严重的跌势，随后落入盘整，包括台币在内的主要亚币则受惠走高。只不过下周中国及美国均有重要数据及事件，预期台币/美元走势更将循着国际消息面波动。

考量消息面的不确定性，交易员预期下周台币兑美元 汇价仍将在大区间内略略偏多来回，暂估29.8-30.12元。

一位本地银行的汇市交易主管表示，本周二汇市收盘时台湾央行〞放手〞未作价收回当日升幅，令台币兑美元收在30.12，可能是短线上央行默许台币交易区间上缘。而下周高位估在约一个月新高29.8附近。

汇市交易员认为，国际美元的上升趋势经历大跌后，线型已被破坏，短期难免遭遇卖压，但未来二个月内美元走势将以经济数据的表现为依归。就美联储的立场而言，一定不愿意见到QE退场而引致金融市场的大幅波动，虽然长线而言美国经济已步入复苏，美元长期走坚的趋势相当确定，但短线上不排除热钱将回流股市、黄金以及新兴市场中。

市场认为，台币等亚洲新兴货币下周或仍受惠于热钱的回流，一位美系外商交易员指出，近期台币的走势与台股相关度较高，只要台股表现不会太疲弱，估计台币也不致于贬值过速，双双受惠资金流入行情。

但近期中国数据表现疲弱可能成为变数。交易员认为，中国数据的疲软可能让人民币 偏弱表现，而亚洲货币近来与人民币连动亦有升温，可能成为下周拖累台币表现的因素之一。

交易员称，台币近来在人民币中间价频创高位时，常有伴随升势的表现。相反地，人民币若走贬，进一步牵引韩元 弱势，台币也无法走得太强。

至于台湾央行本周在汇市收盘时罕见出现不做(或少做)干预现象，交易员解读这并不代表央行对汇市的干预减少，而是央行希望汇价收盘能与盘中实质汇价靠拢，对下周台币实质走势影响不大。

**短率续于低位徘徊**

货币市场方面，市场重启宽松预期更加令台湾本地一年以下的短期利率难有回头机会。

资金调度人士认为，下周料市场资金水位仍呈现宽松状态，券少钱多的附买回(RP)市场反应将最为明显，利率缓跌趋势不变，料利率区间低位成交比重将逐步提高。而短票市场因民间法人与大型公股银行对利率颇有坚持，成交利率欲下调不易。

而在同业拆借市场方面，由于台湾央行维持调控力道，且持续经由委托大型银行回收市场隔夜游资的利率给予短率指导价，短拆利率难有大幅变化，隔夜拆款加权平均利率 主要仍在0.385-0.388%间极窄幅移动，与过去一年一致。

资金调度人士预估，上市公司发放现金股利的效应，要等到本月22日当周才会开始显现。不过影响的程度仅限于个别金融机构，因现金股利大多仍留在资金池中。

“下周应该还是宽松，现金股利的影响只是从甲银行移到乙银行，下下周才会比较明显。”一位资金调度人士称。

此外，市场人士亦表示，央行本周加强委由大型行库收回隔夜游资，其做法除控制总量外，也会视各家金融机构的准备状况，针对资金较多的银行加强冲销。“做法比较细腻，使得市场相对稳定。”