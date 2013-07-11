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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 18:13 BJT

马来西亚央行：一如预期维持利率不变，称当前货币政策适宜

路透吉隆坡7月11日 - 马来西亚央行周四维持利率在3.0%不变，一如预期。该央行并称：

* 对通胀和经济增长来说，当前货币政策适宜。

* 外部持续低迷可能影响经济增长。

* 由于国内供给和成本因素，今年下半年通胀将上升。(完)
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