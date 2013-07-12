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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:16 BJT

更正-路透基点：上海宏汇置业6亿元五年期定期贷款正在市场筹办

(更正：因译文有误，标题与内文的“上海宏辉房地产”应为“上海宏汇置业”)

路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，上海宏汇置业有限公司正在筹划6亿元人民币(9,800万美元)的五年期定期贷款案。

第一商业银行上海分行担当牵头行。另有几家台湾银行受邀加入。

是项贷款案由宏汇置业的资产作为担保，利率为中国人民银行基准利率的102.5%，在两年的宽限期过后，每半年还款一次。

资金将用于再融资，这笔贷款料将于本月结案。

借款人是香港Eisa控股有限公司的全资子公司，而且是台湾笔记本电脑供应商Clevo及Clevo大陆IT商场品牌百脑汇的关联公司。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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