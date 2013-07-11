重温稿-台湾货币市场：短率稳中隐含测试低位压力，资产重配置致国库券意外标低

* 短票及债券RP市场仍有测试区间底部压力
* 同业拆借市场提存期初采负数操作，但市况静淡
* 182天期国库券意外标低，资产重配置有停泊需求
记者 林妙容
路透台北7月11日 - 台湾银行间短率周四稳中隐含测试区间底部压力，但大致仍持于既有区间。市场资金调度人士指出，短票及债券附买回(RP)市场同受券源稀少所苦，近来仍有利率走低的压力。同业拆借市场整体而言资金仍稳中偏松，央行持续加强委由大型行库收回隔夜游资，让银行端在提存期初仍有负数操作的空间。
不过午间标售的182天期国库券结果利率走低，创同天期三年半来国库券最低的得标纪录，则令市场大感意外。
银行资金调度人士指出，近来市场资金水位虽然宽松但还算平稳，不过此前因公债市场殖利率大幅走高，令部分银行债券部门停损出脱手上持券，在提防长天期利率产品反转的前提下，银行将部分长天期的资产配置暂时转入短天期的固定收益产品，使得短天期国库券成为最佳的去化资金标的。
〞我觉得很意外，不过后来想想也合理，最近大家公债卖的很多。〞一位外资银行资金调度人士说。
他们并预期，下半年标售一年以下的国库券，或仍将面临短期资金配置的强烈需求，决标贴现率怕难以走高。
台湾央行周四代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.48%，低于市场预期的约0.56%。 此次决标贴现率为三年半来同天期国库券最低，前低为2010年2月，利率仅有0.179%。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为负99亿台币，累计超额准备为负175亿，加计前期1%的超额准备为878亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.388-0.420%。
**短票利率少数成交走低**
在短票市场方面，票券商因本提存期预估发行量普遍偏低，票券商今日新发行短票量不是大约持平就是低于到期量，资金缺口小，票源稀少，令极少数与银行端的成交利率得以走低，不过多数仍持于上日水准。
一票券商交易主管称，尽管多数银行抗拒短票利率走低，但从票券商的资金缺口上来看，这个提存期至期底的资金需求预估都不会太大，加上同业拆借市场利率稳于底部不变，因而今日在少数成交上得以见到0.67%的下行利率，但市场仍以0.68%为主要成交区。
〞现在发行量是很少，在资金需求上没压力，但我们希望慢慢来，下周再看看。〞另一未跟进调降利率的大型票券商表示。
30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，少数成交于0.67%，0.69%以较长天期及免保票为主。
台湾央行今日存单到期金额3,367.3亿台币，今日共发行3,366亿台币存单，存单发行余额减1.3亿台币。
周五央行存单到期金额为3,578亿台币。
下周央行存单到期量大，总额为1兆4,778.2亿台币，落点分别为周一4,022.2亿、周二1,566.5亿、周三3,703亿、周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。
**RP利率区间低位成交增加**
RP成交利率则持稳低位。资金调度人士表示，今日投信、寿险端资金仍显宽松，资金去化需求强劲，RP券源短缺稍显供不应求，令RP利率区间低位成交比重略有提高。
券商资金交易人士认为，今日RP券源依旧偏少，普遍以到期续作为主，而随着交易商养券空间缩小，冲击获利空间，券商调降RP利率压力日增，且以目前资金情势来看，RP利率仍有往下的空间，料短线RP利率区间低位成交比重将逐步增加。
“今天投信寻券需求蛮强劲、寿险需求也蛮多的。”一位证券商交易员说。
大型票券市场人士也指出，先前已陆续调降公司债RP利率，月中至月底RP利率料暂持稳在既有利率水准，若资金情势偏滥仍不排除持续微降公司债RP利率，至于公债RP则因存量有限将维持在既有区间。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。(完)
(集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/林高丽)