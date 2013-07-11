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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 18:57 BJT

国际油市：亚洲指标船用燃料油现货价差走软，供应过度且需求迟缓

路透新加坡7月11日 - 亚洲指标船用燃料油现货价差周四走软，贴水跌至每吨超过2.50美元，受供应过度以及需求迟缓的打压。

新加坡380-cst燃料油现货价差为每吨贴水2.54美元，上日为贴水2.25美元。

在纸货市场，380-cst燃料油跨月正价差缩窄为每吨3美元，周三为每吨3.25美元。

现货市场无交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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