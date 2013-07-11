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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 18:52 BJT

东南亚股市：悉数上涨，受美联储主席讲话和外资流入提振

涨跌      当日    今年以来   2012年
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 汤森路透东南亚指  <.TRXFLDANPU    430.17     12.16     +2.91     +1.43    424.10
 数                >                                                     
 新加坡                           3248.92     60.88     +1.91     +2.58   3167.08
 马来西亚                         1781.15     12.44     +0.70     +5.46   1688.95
 泰国                             1447.04     58.63     +4.22     +3.96   1391.93
 印尼                             4604.22    125.58     +2.80     +6.66   4316.69
 菲律宾                           6407.36     99.18     +1.57    +10.23   5812.73
 越南                              484.47      0.04     +0.01    +17.10    413.73
 
 (编译 田建华; 审校 张涛)
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