国际油市：亚洲航煤裂解价差上扬，因北亚炼厂维护导致供给减少

港报社评：柯文哲贬香港，适宜视作警醒--明报4月11日
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透新加坡7月11日 - 亚洲航煤裂解价差周四上升，业界人士称因处于维护的北亚炼厂供给走低。
路透数据显示，8月航煤裂解价差上涨0.17美元，至每桶较迪拜原油高出17.59美元。
交易员表示，日本和韩国炼厂维护，且中国炼厂产能利用率降低，均让供给收紧。不过，他们补充道，中国石油化工料在第三季恢复航煤出口，可能会缓和一部分紧张局势。
Thai Oil可能已经售出30万桶含硫量在500 ppm的柴油，8月5-10日装运，价格为每桶较新加坡报价升水约0.50美元。
不过，买家尚无法得到确认。
交易商说，台湾中油公司可能向Winson Oil售出了5万桶含硫量1%的柴油船货，装载期为8月，价格为每桶较新加坡报价贴水1美元。
印尼8月柴油进口预计将较7月大幅下滑，因开斋节期间使用柴油的工厂将会关闭。
交易员说，该国7月可能进口约450万-500万桶柴油，高于今年每月进口250-350万桶的水准。
新加坡贸易商兴隆从维多公司买入10万桶航煤，装载期为7月31-8月4日，价格为每桶较7月29-8月2日的新加坡报价均值溢价0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透4月11日 - 金价周二持坚，在朝鲜(北韩)和中东政治紧张情势升 温之际，受其避险地位支撑。 0101GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。 法国即将举行总统大选，以及美国打击叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张 局势升温，令投资者感到不安，即使近几个月的数据显示全球经济稳步改 善。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686