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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 18:58 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差上扬，因北亚炼厂维护导致供给减少

路透新加坡7月11日 - 亚洲航煤裂解价差周四上升，业界人士称因处于维护的北亚炼厂供给走低。

路透数据显示，8月航煤裂解价差上涨0.17美元，至每桶较迪拜原油高出17.59美元。

交易员表示，日本和韩国炼厂维护，且中国炼厂产能利用率降低，均让供给收紧。不过，他们补充道，中国石油化工料在第三季恢复航煤出口，可能会缓和一部分紧张局势。

Thai Oil可能已经售出30万桶含硫量在500 ppm的柴油，8月5-10日装运，价格为每桶较新加坡报价升水约0.50美元。

不过，买家尚无法得到确认。

交易商说，台湾中油公司可能向Winson Oil售出了5万桶含硫量1%的柴油船货，装载期为8月，价格为每桶较新加坡报价贴水1美元。

印尼8月柴油进口预计将较7月大幅下滑，因开斋节期间使用柴油的工厂将会关闭。

交易员说，该国7月可能进口约450万-500万桶柴油，高于今年每月进口250-350万桶的水准。

新加坡贸易商兴隆从维多公司买入10万桶航煤，装载期为7月31-8月4日，价格为每桶较7月29-8月2日的新加坡报价均值溢价0.80美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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