香港房地产：仲量联行料住宅市场交投持续疲弱，受加息忧虑影响

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 物业顾问仲量联行周四称，受楼市调控措施及市场对加息忧虑影响，预料下半年香港住宅市场交投持续疲弱，零售商舖及写字楼的租金则温和增长。
仲量联行在中期物业市场回顾报告中指出，自从政府在2月推出楼市调控措施以来，住宅物业市场气氛急剧下滑，买家购置住宅物业的意欲疲弱，上半年整体成交量下降至平均每个月4,600宗，远低于去年平均每月6,800宗，亦少于2003年沙士期间的4,700宗。
仲量联行香港董事总经理曾焕平于记者会上称，“政府若不撤回楼市调控措施，住宅市场交投将会持续低迷，预计未来12个月的销售将会维持低水准。不过，只要低息的环境不变，住宅物业价格出现楼暴跌的机会不大。”
随着四月的一手楼宇销售条例实施后，发展商都延迟推出新住宅项目，而售出的单位占可供销售单位不足50%。中小型住宅及豪华住宅市场于今年上半年的资本值分别下跌0.7%及0.8%，楼价介乎3,000-5,000万港元之间的豪宅成交量较去年同期下降70%。
写字楼方面，整体租赁市场的空置率由去年底的3.8%进一步下跌至今年第二季度末的3.4%。而中区、湾仔及铜锣湾为主的甲级写字楼租金于今年上半年增长1.7%。
仲量联行称，预计本港经济于下半年继续平稳增长，加上空置率偏低以及供应紧绌，预料写字楼租金将于下半年温和增长5-15%。（完）
(记者 杜斯琪; 审校 雷美珍/杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686