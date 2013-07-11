香港房地产：仲量联行料住宅市场交投持续疲弱，受加息忧虑影响

路透香港7月11日 - 物业顾问仲量联行周四称，受楼市调控措施及市场对加息忧虑影响，预料下半年香港住宅市场交投持续疲弱，零售商舖及写字楼的租金则温和增长。

仲量联行在中期物业市场回顾报告中指出，自从政府在2月推出楼市调控措施以来，住宅物业市场气氛急剧下滑，买家购置住宅物业的意欲疲弱，上半年整体成交量下降至平均每个月4,600宗，远低于去年平均每月6,800宗，亦少于2003年沙士期间的4,700宗。

仲量联行香港董事总经理曾焕平于记者会上称，“政府若不撤回楼市调控措施，住宅市场交投将会持续低迷，预计未来12个月的销售将会维持低水准。不过，只要低息的环境不变，住宅物业价格出现楼暴跌的机会不大。”

随着四月的一手楼宇销售条例实施后，发展商都延迟推出新住宅项目，而售出的单位占可供销售单位不足50%。中小型住宅及豪华住宅市场于今年上半年的资本值分别下跌0.7%及0.8%，楼价介乎3,000-5,000万港元之间的豪宅成交量较去年同期下降70%。

写字楼方面，整体租赁市场的空置率由去年底的3.8%进一步下跌至今年第二季度末的3.4%。而中区、湾仔及铜锣湾为主的甲级写字楼租金于今年上半年增长1.7%。

仲量联行称，预计本港经济于下半年继续平稳增长，加上空置率偏低以及供应紧绌，预料写字楼租金将于下半年温和增长5-15%。（完）