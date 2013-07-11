中国经济：商务部称下半年外贸形势要比上半年更加复杂严峻

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透北京7月11日 - 中国商务部新闻发言人姚坚周四表示，下半年中国外贸形势要比上半年更加复杂严峻，但也是促进企业竞争力提高、价值链延伸的契机。
商务部网站引述姚坚的话称，政府部门重要的是完善服务、便利企业的进出口手续，提供更好的贸易便利化的措施，帮助小微企业、支持供应链企业给小微企业搭建平台。
中国海关周三公布的数据显示，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。上半年出口和进口的同比增速则分别为10.4%和6.7%。6月贸易顺差为271.3亿美元，接近路透调查预估中值顺差270亿美元；上半年贸易顺差为1,079.5亿美元。
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中国海关发言人郑跃声周三表示，下半年的进出口，仍然面临着比较严峻的困难和挑战。在当前经济发展过程中，两难或多难的情况是普遍存在。
更多详情请浏览商务部网站(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686