台湾金融：金管会初估QE退场效应对保险业股债净值影响数上千亿台币

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透台北7月11日 - 台湾金管会周四表示，美国量化宽松(QE)退场效应导致殖利率冲高对寿险业的净值影响概估，4月底到6月底期间对寿险业股票、债券净值的概估影响数为1,157亿台币，对寿险业半年报资本适足率(RBC)的波动不大。
金管会副主委王俪玲今日在一场记者会做出以上表示。
“QE退场对寿险业的影响长期是利多，短期影响性也不高。”她说。她并强调市场反应已趋于缓和，大家的信心回来。
金管会统计，3月底至6月底寿险业净值从5,936.9亿台币增加到6,229.89亿，然4月净值则升至7,300余亿台币；此外，保险局则概估6月底寿险业获利327.08亿台币，上季则为176.77亿台币。
王俪玲表示，寿险业对基金主要是停损性的调节，富邦金 旗下富邦人寿调节海外债券型基金18亿美元(相当于540亿台币)、国内债券型基金调节部位为12亿台币；国泰金 旗下国泰人寿赎回国内债券型基金是59亿台币，其中27亿台币为货币型基金、海外基金赎回金额达319亿台币，其中224亿台币是货币型基金。
她分析称，只有富邦调节债券型基金幅度较大，整体而言，这些影响性没有很大，不致于对寿险公司净值造成太大的影响。
王俪玲进一步分析，就利率敏感度分析来看，5-7月台湾债市殖利率最大涨幅为40个基点，影响台湾寿险业净值约为760亿台币，海外同期则弹升100个基点，影响台湾寿险业净值约为1,500亿台币。截至6月底，有五家寿险公司资本适足率(RBC)低于200%，其中一家RBC落在100-200%，一家小于100%，跟之前没有太大差异。
至于股市的敏感度分析部分，她指出，依照6月底寿险业自结数来看，股票是100点影响数，对寿险业净值影响是107亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686