台湾金融：金管会初估QE退场效应对保险业股债净值影响数上千亿台币

路透台北7月11日 - 台湾金管会周四表示，美国量化宽松(QE)退场效应导致殖利率冲高对寿险业的净值影响概估，4月底到6月底期间对寿险业股票、债券净值的概估影响数为1,157亿台币，对寿险业半年报资本适足率(RBC)的波动不大。

金管会副主委王俪玲今日在一场记者会做出以上表示。

“QE退场对寿险业的影响长期是利多，短期影响性也不高。”她说。她并强调市场反应已趋于缓和，大家的信心回来。

金管会统计，3月底至6月底寿险业净值从5,936.9亿台币增加到6,229.89亿，然4月净值则升至7,300余亿台币；此外，保险局则概估6月底寿险业获利327.08亿台币，上季则为176.77亿台币。

王俪玲表示，寿险业对基金主要是停损性的调节，富邦金 旗下富邦人寿调节海外债券型基金18亿美元(相当于540亿台币)、国内债券型基金调节部位为12亿台币；国泰金 旗下国泰人寿赎回国内债券型基金是59亿台币，其中27亿台币为货币型基金、海外基金赎回金额达319亿台币，其中224亿台币是货币型基金。

她分析称，只有富邦调节债券型基金幅度较大，整体而言，这些影响性没有很大，不致于对寿险公司净值造成太大的影响。

王俪玲进一步分析，就利率敏感度分析来看，5-7月台湾债市殖利率最大涨幅为40个基点，影响台湾寿险业净值约为760亿台币，海外同期则弹升100个基点，影响台湾寿险业净值约为1,500亿台币。截至6月底，有五家寿险公司资本适足率(RBC)低于200%，其中一家RBC落在100-200%，一家小于100%，跟之前没有太大差异。