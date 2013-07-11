国际油市：亚洲汽油裂解价差跳涨至五个月高位，受供需双重因素推动

港报社评：柯文哲贬香港，适宜视作警醒--明报4月11日
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透新加坡7月11日 - 亚洲汽油裂解价差周四跳涨12.13%，触及五个月高位每桶15.73美元，因需求热络且供给紧张。
台湾台塑石化重新开启加工量达到84,000桶/日的渣油流化催化裂解，此前该装置关闭时间长达逾三个月。不过该炼厂一位发言人表示，当前该炼厂产能开启了约70%。
尽管台塑石化重启裂解单元，但近期需求依旧紧张。如果买家的需求量无法得到满足，特别是印尼方面在寻求超过1,000万桶下月交付的88号柴油，那么台塑石化重启裂解单元的效果恐会被抵消。
“越南也在求购柴油。现在该国正在寻求买入8月上半月的一艘船货，且8月下半月也有可能会买入。”一位驻新加坡的交易商说。
亚洲石脑油价格连续第八个交易日上涨，至略超三个月高位每吨916.50美元的水平，石脑油裂解价差接近三个月高点每吨101.40美元，因受需求推助。
交易商表示，科威特售出5吨全范围石脑油，装运期为8月14-22日，离岸价格(FOB)每吨较中东报价高出约28美元。买家可能为壳牌。
科威特还售出24,000吨轻质石脑油，装载期亦为8月14-22日，价格为每吨升水29美元左右。
壳牌向中国石油天然气股份有限公司售出92号汽油船货，装船期为7月26-30日，价格为每桶124.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透4月11日 - 金价周二持坚，在朝鲜(北韩)和中东政治紧张情势升 温之际，受其避险地位支撑。 0101GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。 法国即将举行总统大选，以及美国打击叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张 局势升温，令投资者感到不安，即使近几个月的数据显示全球经济稳步改 善。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686