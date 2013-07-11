国际油市：亚洲汽油裂解价差跳涨至五个月高位，受供需双重因素推动

路透新加坡7月11日 - 亚洲汽油裂解价差周四跳涨12.13%，触及五个月高位每桶15.73美元，因需求热络且供给紧张。

台湾台塑石化重新开启加工量达到84,000桶/日的渣油流化催化裂解，此前该装置关闭时间长达逾三个月。不过该炼厂一位发言人表示，当前该炼厂产能开启了约70%。

尽管台塑石化重启裂解单元，但近期需求依旧紧张。如果买家的需求量无法得到满足，特别是印尼方面在寻求超过1,000万桶下月交付的88号柴油，那么台塑石化重启裂解单元的效果恐会被抵消。

“越南也在求购柴油。现在该国正在寻求买入8月上半月的一艘船货，且8月下半月也有可能会买入。”一位驻新加坡的交易商说。

亚洲石脑油价格连续第八个交易日上涨，至略超三个月高位每吨916.50美元的水平，石脑油裂解价差接近三个月高点每吨101.40美元，因受需求推助。

交易商表示，科威特售出5吨全范围石脑油，装运期为8月14-22日，离岸价格(FOB)每吨较中东报价高出约28美元。买家可能为壳牌。

科威特还售出24,000吨轻质石脑油，装载期亦为8月14-22日，价格为每吨升水29美元左右。

壳牌向中国石油天然气股份有限公司售出92号汽油船货，装船期为7月26-30日，价格为每桶124.40美元。(完)

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