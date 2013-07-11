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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 20:35 BJT

表格：美国7月6日止当周初请失业金人数升至为36.0万人，高于预估

路透7月11日 - 美国劳工部周四报告称，

* 美国一周初请失业金人数为36.0万人(预估为34.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为297.7万人(预估为295.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为35.2万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

07/06/13 360,000 351,750 -- --

06/29/13 344,000 -R 345,750 -R 2,977,000 2.3

06/22/13 348,000 346,250 2,953,000 -R 2.3

06/15/13 355,000 348,500 2,987,000 2.3

06/08/13 336,000 345,750 2,966,000 2.3

06/01/13 346,000 352,500 2,991,000 2.3

05/25/13 357,000 348,000 2,971,000 2.3

05/18/13 344,000 340,500 3,002,000 2.3 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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