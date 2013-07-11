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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 20:37 BJT

表格：美国6月进口物价较前月下降0.2%，预估为持平

路透7月11日 - 美国劳工部周四公布,美国6月进口物价较前月下降0.2%，预估为持平。6月出口物价较前月下滑0.1%，预估亦为下滑0.1%。

6月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

6月　 5月 (前值) 13年6月/12年6月

进口物价 -0.2 -0.7 -0.6 0.2

出口物价 -0.1 -0.5 -0.5 0.8

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