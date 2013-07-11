投行观点：法国兴业将IBM 目标价由203美元下调至199美元，评级为持有

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日

美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。