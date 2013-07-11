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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 21:16 BJT

路透专访：日本或在G20会议上寻求中国阐述经济放缓与影子银行问题--财务省财务官

路透东京7月11日 - 日本财务省财务官古泽满宏周四表示：

* G20可能讨论中国经济放缓和美联储退出刺激措施对新兴经济体的影响

* 日本的政策不是瞄准日圆疲软，将继续寻求G20对安倍经济学的支持

* 日本或在G20会议上寻求中国对本国经济放缓以及影子银行问题的阐述 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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