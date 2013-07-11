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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 21:29 BJT

路透调查：英国2013年GDP料成长0.9%，2014年成长1.6%

路透7月11日 - 周四公布的路透调查显示：

* 英国2013年GDP料成长0.9%，2014年成长1.6%(6月调查预估分别是0.9%和1.5%)

* 欧元区2013年第二季GDP料持平，第三季和第四季分别成长0.1%和0.2%(6月预估为持平、成长0.2%和0.2%)

* 南非2013年GDP预计成长2.2%，2014年成长3.1%(与6月预估相同)(完)
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