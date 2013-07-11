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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 21:40 BJT

美国股市：开盘跳涨，此前美联储主席讲话缓解市场压力

路透纽约7月11日 - 美国股市周四开盘跳涨，此前美联储主席贝南克暗示美联储不太可能早于预期削减刺激措施。

道琼工业指数 上涨155.81点或1.02%，报15,447.47点；标准普尔500指数 走高16.91点或1.02%，报1,669.53点；NASDAQ指数 上涨38.19点或1.08%，至3,558.95点。(完)
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