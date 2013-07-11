版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:01 BJT

美国热股：超微半导体评级获上调，股价劲扬逾6%

路透7月11日 - Canaccord Genuity的分析师将超微半导体 评级由“持有”上调至“买进”，称该公司可能因微软 计画增加Xbox游戏伺服器数量而受益。

根据Theflyonthewall.com，美银美林将超微评级由“表现逊于大盘”上调至“买进”。

超微股价周四上涨6.78%，报4.25美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐