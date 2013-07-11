版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:06 BJT

美国热股：Freeport股价上扬，受铜价触及近一个月高点提振

路透7月11日 - 全球最大铜生产商Freeport McMoran Copper & Gold 股价周四上涨4.33%，报28.47美元，受铜价触及近一个月高点支撑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示在可见的未来将维持宽松货币政策，协助提振对风险资产的胃纳。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐