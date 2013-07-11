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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:13 BJT

美国热股：银行股涨跌互见，美联储会议记录显示将维持宽松政策

路透7月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录显示，美联储将维持宽松货币政策，因通胀仍低，且就业数据可能高估了就业市场的体质。

花旗 股价周四上涨0.06%，报49.66美元。富国银行 跌1.09%，报41.61美元。摩根大通 跌0.11%，报54.77美元。高盛 涨0.92%，报157.27。美国银行 0.45%，报13.43美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
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