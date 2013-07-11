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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:20 BJT

美国热股：康菲石油国际宣布上调股利，股价上扬

路透7月11日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips) 将股利上调4.5%至每股0.69美元，为逾两年来首次上调。该股利将在9月3日发放。

康菲石油国际股价周四上涨0.79%，报64.03美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
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