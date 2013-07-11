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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 02:19 BJT

美国数据：6月预算盈余为1,165亿美元，预期为盈余395亿美元-财政部

路透华盛顿7月11日 - 美国财政部周四公布6月录得预算盈余，为此为公共财政状况迅速改善，可能降低国会达成上调举债上限协议迫急性的最新迹象。

财政部称，6月联邦预算盈余为1,165亿美元。

分析师预期盈余为395亿美元。

6月预算盈余为历史同期最大。

经济不断改善及今年稍早开始实施的加税举措，使政府6月收入上升至2,870亿美元，较2012年同期大幅上升10%。

美国2013财年迄今累积预算赤字为5,100亿美元美元，2012财年同期为赤字9,040亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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