美国热股：ADTRAN评级获上调，股价上扬逾4%

港报财经评论：一带一路终收成，雄安概念可借监--经济日报4月11日
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
路透7月11日 - MKM Partners的分析师将网路设备制造商ADTRAN 的评级由“卖出”上调至“中性”，此前ADTRAN赢得德国电讯 和AT&T 的交易。
ADTRAN周三公布优于预期的第二季财报，受网路和宽频产品成长提振。
根据flyonthewall.com，高盛分析师将ADTRAN评级由“中性”上调至“买进”。
ADTRAN股价周四早盘上涨4.43%，报24.51美元。(完) (编译 王冠中; 审校 李军)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2