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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:26 BJT

美国热股：ADTRAN评级获上调，股价上扬逾4%

路透7月11日 - MKM Partners的分析师将网路设备制造商ADTRAN 的评级由“卖出”上调至“中性”，此前ADTRAN赢得德国电讯 和AT&T 的交易。

ADTRAN周三公布优于预期的第二季财报，受网路和宽频产品成长提振。

根据flyonthewall.com，高盛分析师将ADTRAN评级由“中性”上调至“买进”。

ADTRAN股价周四早盘上涨4.43%，报24.51美元。(完) (编译 王冠中; 审校 李军)
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