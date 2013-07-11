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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:32 BJT

美国热股：雪佛龙上季油气产量减少，股价小涨

路透7月11日 - 美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron) 周三表示，其上季油气生产减少，主要因为哈萨克斯坦、澳洲和尼日利亚等多处油井关闭进行维修。

雪佛龙股价周四早盘上涨0.2%，报123.14美元。(完) (编译 王冠中; 审校 李军)
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