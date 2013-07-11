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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 22:50 BJT

美国热股：美参议院就双汇收购Smithfield Foods举行听证会

路透7月11日 - 美国参议院农业委员会周三就中国双汇收购Smithfield Foods 举行听证会，委员们就收购案是否会损及美国食品安全，并导致价格上涨等问题质询Smithfield Foods公司总裁。

Smithfield股价上扬0.15%，报32.89美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
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