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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 01:07 BJT

表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为3.660%，投标倍数为2.26

路透华盛顿7月11日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.660 中值 3.619 低值 3.500 价格/得标 价格 85.814558 高值得标比率 81.51% 投标倍数 2.26 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,001,900 总投标 29,342,823,200 竞争性投标得标 12,991,278,700 非竞争性投标得标 8,723,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 19,453,500,000 初级市场交易商得标 5,644,338,200 直接投标 3,513,000,000 直接投标得标 2,122,630,200 间接投标 6,367,600,000 间接投标得标 5,224,310,300 发行细节 发行日 2013/07/15 到期日 2043/05/15 CUSIP码 912810RB6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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