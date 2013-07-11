版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 00:08 BJT

USDA月报：7月11日美国农作物主要信息

路透7月11日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14 7月

实际值 预估 6月 预估 大豆 种植(百万英亩) 75.0 77.2 77.1 77.7 收割(百万英亩) 73.8 76.1 76.2 76.9 单产(蒲式耳/英亩) 41.9 39.6 44.5 44.5 产量 3,094 3,015 3,390 3,420 压榨 1,703 1,660 1,695 1,695 出口 1,362 1,330 1,450 1,450 年末库存 169 125 265 295 豆油(百万磅) 产量 19,740 19,605 19,495 19,495 出口 1,464 2,200 1,300 1,300 年末库存 2,540 1,745 1,625 1,640 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 41,025 39,500 40,235 40,235 出口 9,741 10,500 10,200 10,200 年末库存 300 300 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14 7月

实际值 预估 6月 预估 种植(百万英亩) 54.4 55.7 56.4 56.5 收割(百万英亩) 45.7 49.0 46.7 45.7 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 46.3 44.6 46.2 产量 1,999 2,269 2,080 2,114 出口 1,048 1,009 975 1,075 年末库存 743 718 659 576 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14 7月

实际值 预估 6月 预估 种植(百万英亩) 91.9 97.2 97.3 97.4 收割(百万英亩) 84.0 87.4 89.5 89.1 单产(蒲式耳/英亩) 147.2 123.4 156.5 156.5 产量 12,360 10,780 14,005 13,950 出口 1,543 700 1,300 1,250 年末库存 989 729 1,949 1,959 美国乙醇产量 燃料用乙醇 5,011 4,650 4,900 4,900

(完) (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐