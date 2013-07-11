USDA月报：7月11日全球农作物主要信息

港报社评：柯文哲贬香港，适宜视作警醒--明报4月11日
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透7月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2013/14 2012/13
7月 6月 7月 小麦(百万吨) 澳洲产量 25.50 24.50 22.08 澳洲出口 19.00 17.00 19.00 阿根廷产量 13.00 13.00 10.00 阿根廷出口 7.00 7.00 4.00 欧盟产量 138.60 137.44 133.12 欧盟出口 20.00 18.50 22.00 加拿大产量 29.00 29.00 27.20 加拿大出口 19.50 19.00 18.80 中国产量 121.00 121.00 121.00 中国进口 8.50 3.50 3.20 大豆(百万吨) 巴西产量 85.00 85.00 82.00 巴西出口 41.50 41.50 37.90 巴西进口 0.05 0.05 0.24 阿根廷产量 53.50 54.50 50.20 阿根廷出口 12.00 12.00 7.80 中国进口 69.00 69.00 59.00 豆油(百万吨) 中国进口 1.60 1.60 1.40 玉米(百万吨) 阿根廷产量 27.00 27.00 26.50 阿根廷出口 18.50 18.50 19.00 南非产量 13.00 13.00 12.20 南非出口 2.00 2.00 1.90 中国产量 211.00 212.00 205.60 中国出口 0.05 0.05 0.05 中国进口 7.00 7.00 3.00 棉花(百万包) 中国产量 34.00 34.00 35.00 中国年末库存 58.93 58.93 50.01 中国出口 0.08 0.08 0.08 中国进口 11.00 11.00 20.00 印度产量 28.00 27.00 26.50 (完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透4月11日 - 金价周二持坚，在朝鲜(北韩)和中东政治紧张情势升 温之际，受其避险地位支撑。 0101GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。 法国即将举行总统大选，以及美国打击叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张 局势升温，令投资者感到不安，即使近几个月的数据显示全球经济稳步改 善。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686