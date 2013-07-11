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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 04:18 BJT

美股盘后：Gap公布月度销售数据后股价攀升1.3%

路透纽约7月11日 - Gap Inc 股价周四在美股盘后交易中上升1.3%，此前该公司公布了月度销售数据。(完)
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