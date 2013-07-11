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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--7月12日-7月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        
    7月8日当周   
                            
 7月12日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                            5月         +2.5%       +0.8%
           澳洲投资性房屋融资(较前月)                                     --       +1.1%
 0300      新西兰公债外资持有比例                          6月            --       66.4%
 
    7月15日当周       
 
 7月15日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季)            第二季         +0.3%       +0.4%
                             (较上年同期)                              +0.8%       +0.9%
  
  7月16日(二) 
  暂无重要数据公布。 
    
  7月17日(三) 
  暂无重要数据公布。
    
  7月18日(四) 
  暂无重要数据公布。 
    
  7月19日(五) 
  暂无重要数据公布。 (完)
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